Wall Street op laagste niveau sinds 2020 door recessievrees

Aandelenbeurzen wereldwijd hebben de week met forse verliezen afgesloten. In New York daalde de Dow Jonesindex ten opzichte van een dag eerder met 1,6 procent, tot het laagste niveau sinds eind 2020.

De vrees voor een recessie drukt de koersen al enkele weken. Die vrees wordt vergroot door recente renteverhogingen en de vandaag bekendgemaakte begrotingsplannen van de nieuwe Britse regering. Beleggers zijn bezorgd dat de inflatie blijft oplopen.

Lange tijd leek het er de afgelopen dag op dat de Dow Jonesindex nog meer zou gaan inleveren, maar het verlies kwam uiteindelijk dus uit op 1,6 procent. Op weekbasis was de koers wel 4 procent lager. Ook de andere toonaangevende indices op Wall Street sloten lager ten opzichte van gisteren: de S&P 500 1,7 procent en de Nasdaq 1,8 procent.

Ook in Europa rode cijfers

Eerder op de dag eindigden ook in Europa de beurzen in het rood. In Amsterdam sloot de AEX 2,8 procent lager op 639,28 punten en andere toonaangevende beurzen als die in Frankfurt, Milaan en Londen lieten vergelijkbare cijfers zien.

Shell was in Amsterdam met een min van 7 procent de grootste verliezer van de AEX-bedrijven. De aandelen zakken vanwege de daling van de olieprijzen. Verder maakte het olie- en gasconcern vandaag bekend dat het een groot lng-project in de Verenigde Staten stopzet.