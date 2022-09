Fortuna moet naar NEC in eerste ronde KNVB-beker

Bij de loting voor de eerste ronde van de KNVB-beker zijn eredivisionisten NEC en Fortuna Sittard aan elkaar gekoppeld. Het duel tussen viervoudig verliezend finalist NEC (1973, 1983, 1994, 2000) en tweevoudig verliezend finalist Fortuna (1984, 1999) wordt gespeeld in Nijmegen.

Twee weken geleden eindigde het duel tussen NEC en Fortuna in de eredivisie in 1-1. Oguzhan Özyakup zette Fortuna met een fraaie treffer op voorsprong en Pedro Marques zorgde ver in blessuretijd voor de gelijkmaker.

FC Eindhoven ontvangt in de eerste bekerronde Willem II in een tweede editie van deze Brabantse derby dit seizoen. In de tweede speelronde van de eerste divisie won Eindhoven de eerste editie met 2-1. Ajax, bekerhouder PSV, Feyenoord, AZ en FC Twente zijn vrijgeloot in de eerste ronde vanwege Europese verplichtingen.

Klik op onderstaande tweets voor de volledige loting. De wedstrijden worden gespeeld op 18, 19 en 20 oktober.