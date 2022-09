Hongarije blijft stunten in Nations League, Engeland degradeert

Hongarije heeft opnieuw voor een sensatie gezorgd in groep 3 van League A in de Nations League. De ploeg van de Italiaanse bondscoach Marco Rossi won in de vorige speelronde met 4-0 bij Engeland en pakte nu de winst tegen Duitsland in Leipzig (0-1).

Duitsland speelde voor rust slordig en in een te laag tempo en legde het in felheid duidelijk af tegen de Hongaren. Die kwamen door een magnifieke hakbal van Ádám Szalai uit een corner verdiend op 0-1. Duitslands enige kans voor rust was voor aanvoerder Thomas Müller. Doelman Péter Gulácsi keerde de kopbal.