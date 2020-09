Etappe 15: 'zwaarste klimkilometers in heel Frankrijk' en aankomst bergop

Het parcours van de vijftiende etappe van de Tour - NOS

Het aanwijzen van de koninginnenrit in de Tour de France is geen eenvoudige opgave. Harde criteria zijn er niet en je kunt de profielen van verschillende bergetappes nog zo lang bestuderen met een groep specialisten of liefhebbers, verschil van mening zal er altijd zijn. De vijftiende etappe dingt hoe dan ook mee naar de titel 'koninginnerit van de 107de Tour'. In de laatste 76 kilometer staan de renners twee beklimmingen van de eerste categorie te wachten, gevolgd door een slotklim van de buitencategorie, de Grand Colombier. Wint Roglic er weer? Niet eerder finishte een Touretappe bovenop de beklimming in de Jura waar geletruidrager Primoz Roglic vorige maand nog een etappe in de Ronde van de Ain won. Of hij dat kunststukje weet te herhalen, weten we tegen 17.30 uur.

Hoewel het meeste spektakel op de slotklim wordt verwacht, vraagt parcoursbouwer Thierry Gouvenou ook aandacht voor de eerste klim. In de laatste kilometers van de Montée de la Selle de Fromentel (eerste categorie) komen de renners een strook met een hellingspercentage van 22 tegen. Gouvenou spreekt van 'misschien wel de zwaarste klimkilometers in heel Frankrijk'. En dat is dan pas het begin. Na ruim elf kilometer klimmen volgt een afdaling van een kilometer of tien voordat de volgende klim begint, de Col de la Biche (eerste categorie) van een kleine zeven kilometer. De laatste col, de Grand Colombier is 17,4 kilometer lang en kent een stijgingspercentage van 7,1. Toeristen weggestuurd Op de Grand Colombier zouden normaal gesproken duizenden toeristen staan om de renners toe te juichen. Die zijn er vanmiddag niet, want de Franse politie heeft alle wielerfans gesommeerd de berg te verlaten. "We staan hier comfortabel in de buitenlucht met niet zo heel veel mensen, dus we gaan niet naar de finish om en block over de weg te hangen. Het is een lelijke streep voor de rekening eigenlijk." "Er is een heel, ik zou bijna zeggen, bataljon gendarmes van de helling naar beneden gezakt. Als je niet weggaat, krijg je een boete. Ik heb de indruk dat de meeste gendarmes er niet zo erg blij mee zijn, maar opdracht is opdracht." Bekijk hieronder het interview met de toerist:

Primoz Roglic verdedigt in het algemeen klassement een voorsprong van 44 seconden op Tadej Pogacar. Daarna volgen vier Colombianen: Egan Bernal, Rigoberto Urán, Nairo Quintana en Miguel Ángel López. Tom Dumoulin staat twaalfde op 4.32 van zijn ploeggenoot.

De Grand Colombier werd in 2012 voor het eerst beklommen in de Ronde van Frankrijk, net als in 2016 en 2017. Drie jaar geleden won Urán een onvervalste millimetersprint van Warren Barguil. In zijn dagelijkse rubriek vertelt Herman van der Zandt vandaag het verhaal van Urán en Iván Darío Jiménez, een chrysantenkweker die maar in zijn wiel bleef hangen.