Vrouwen FC Twente en ADO Den Haag boeken monsterzeges

FC Twente en ADO Den Haag hebben in de eredivisie voor vrouwen flink uitgehaald. Regerend landskampioen Twente won in Enschede met 6-0 van PEC Zwolle en ADO won met dezelfde cijfers bij Excelsior. Beide teams boekten hun tweede zege in twee wedstrijden.

Op Sportcampus Diekman kopte topscorer Fenna Kalma de thuisploeg op voorsprong. De voorzet was van Kayleigh van Dooren, die zelf de 2-0 maakte op aangeven van Kalma. Van Dooren maakte ook de derde goal en Kalma zorgde weer voor de 4-0. De laatste twee treffers kwamen van aanvoerster Renate Jansen en Marit Auée.

Vier goals uit een hoekschop

In Rotterdam zette Nikki IJzerman ADO uit een corner op voorsprong en dat bleek geen toeval. Drie andere goals van de Haagse vrouwen vielen ook na een hoekschop: de 0-2 van Jaimy Ravensbergen, de 0-4 van Lobke Loonen en de 0-5 van weer Ravensbergen.

Ondertussen schoot Danielle Noordermeer van afstand het derde doelpunt binnen voor de ploeg van coach Sjaak Polak en maakte IJzerman na de eerste ook de laatste goal door een voorzet van Liz Rijsbergen af te ronden.

sc Heerenveen en VV Alkmaar speelden vrijdagavond met 2-2 gelijk en pakten daarmee hun eerste punt van het jonge seizoen. Zondag neemt Fortuna Sittard het op tegen Feyenoord. Telstar-Ajax, ook uit de tweede speelronde werd uitgesteld naar 25 oktober, zodat Ajax zich optimaal kan voorbereiden op de Champions League-duels met Arsenal.