Wat gaat er gebeuren met TikTok in de VS? 'China laat z'n tanden zien'

Wat gaat er gebeuren met TikTok? De spanning over de toekomst van de populaire app in de VS neemt steeds verder toe, zeker nu ook China zich in het verkoopproces heeft gemengd.

Trump vindt de app een veiligheidsrisico zolang het onderdeel is van het Chinese bedrijf ByteDance; de gebruikersdata zou in handen kunnen komen van de regering in Peking. Het bedrijf spreekt dit tegen. Toch moet de app van de regering-Trump worden verkocht aan een Amerikaanse partij. Alleen dan kan TikTok in de VS actief blijven.

Komende week verlopen twee verkoopdeadlines: dinsdag een die door Trump is genoemd en zondag een die via een decreet is bekrachtigd door de president. Welke geldt is onduidelijk. De verwachting is dat TikTok de verkoopdeadlines niet gaat halen en Trump wil geen uitstel geven.

Eerste met succes in het westen

Het is de eerste socialemedia-app uit China met groot succes in het westen. In Nederland telt de app - waarop gebruikers dansjes of andere acts delen in korte filmpjes - zo'n 3,5 miljoen gebruikers. In Amerika 100 miljoen.

ByteDance wil de app eigenlijk helemaal niet verkopen, maar denkt dat het geen keuze heeft. Er zijn twee potentiële kopers: Microsoft samen met supermarktketen Walmart en Oracle in samenwerking met investeerders.

Dat er nu zoveel onzekerheid is, komt doordat China zich op het laatste moment in het proces heeft gemengd. Een deal leek eind augustus een kwestie van dagen, maar toen besloot de regering in Peking om de exportregels voor technologie aan te passen. Hierdoor moet TikTok toestemming vragen voor een verkoop, omdat het algoritme van de app is bestempeld als 'gevoelig'. De vraag is of het bedrijf die toestemming krijgt: China zou liever hebben dat de app in de VS wordt gesloten, dan dat een verkoop doorgaat.