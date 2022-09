Volleybalsters moeiteloos langs Kenia in openingsduel WK

De Nederlandse volleybalsters zijn het WK in eigen land uitstekend begonnen tegen Kenia. In een tot volleybaltempel omgebouwd Gelredome in Arnhem werden de Keniaanse vrouwen in ruim een uur moeiteloos met 3-0 verslagen: 25-11, 25-17, 25-11. Voor het eerst sinds het EK zeven jaar geleden is er weer een groot toernooi in Nederland. Het WK, dat vrijdagmiddag begon met Polen-Kroatië (3-1), wordt samen met Polen georganiseerd. Een thuistoernooi, met veel Oranje op de tribune. "Het voelt bijna aan als een festival", zei aanvoerder Anne Buijs na afloop. "Even zoeken naar mijn familie op de tribune en dan lekker volleyballen." Plak-power Na wat onzekere eerste drie punten, ze gingen alle drie verloren, kreeg Oranje de knikkende knieën van de eerste wedstrijd in een groot thuistoernooi van zich af. Set één ging uiteindelijk eenvoudig naar Nederland. Langzaam maar zeker kwam Celeste Plak beter in de wedstrijd en met een krachtige smash sloeg ze de setwinst binnen: 25-11. Meerdere keren bleek de Plak-power te veel voor de Keniaanse defensie. In set twee begon Oranje opnieuw niet scherp. Weer kwamen de Kenianen op een 3-0 voorsprong. Maar weer denderde Oranje er daarna overheen. Een gaatje van tien punten was al snel geslagen en werd niet meer weggegeven. Bekijk hier de reactie van aanvoerder Anne Buijs, Celeste Plak en bondscoach Avital Selinger:

In set drie kregen enkele talenten van de Nederlandse ploeg speelminuten en ging het langere tijd gelijk op. Maar op 14-11 schakelde Oranje een tandje bij en gaf geen punt meer weg. Captain Buijs was tevreden na afloop. "Ik ben blij dat we goed solide spel hebben laten zien. Weinig eigen fouten, wat meiden van de bank erin: heel goed begin van het toernooi." "Het was even inkomen, maar al met al hebben we goed spel laten zien. We hadden veel variatie in het spel. Dat is onze stijl, we willen graag die combinatie aan en het blok van de tegenstander opentrekken."

Avital Selinger geeft aanwijzingen - ANP

Favoriet voor de wereldtitel is Nederland niet. Onder leiding van bondscoach Avital Selinger, die dit WK-jaar aan blaaskanker leed, is het Nederlands team noodgedwongen gaan verjongen. Ervaren speelsters Robin de Kruijf, Yvon Beliën, Maret Grothues - jarenlang aanvoerder - en Lonneke Slöetjes - nu toernooidirecteur - stopten in het afgelopen jaar. Sinds begin juni broedde Selinger met de Nederlandse volleyballers op Papendal op WK-succes. Na een intensieve voorbereiding - noem het een Bankrasmodel 2.0 - mikt Nederland dit toernooi op de kwartfinales.

Plak, Lohuis en Daalderop gaan de lucht in voor het blok - ANP

Nu zal Oranje moeten leunen op de kracht van Laura Dijkema, Celeste Plak, aanvoerder Anne Buijs en Nika Daalderop. In het openingsduel tegen Kenia hoefde niemand van die speelsters hun topniveau aan te tikken. Later in het toernooi zal dat wel gevraagd worden, als Nederland onder anderen Italië treft. Drie volleybalvelden in één voetbalstadion Het WK is het eerste wereldkampioenschap volleybal ooit georganiseerd in Nederland. De duels in de eerste groepsronde van vier poules vinden deels plaats in het Gelredome. Het stadion van voetbalclub Vitesse is in enkele dagen omgetoverd tot volleybalhal met daarin drie velden. Voor de tweede groepsronde van het WK verhuist de boel naar Ahoy in Rotterdam. Zodra de knock-outfase begint, vanaf de kwartfinales, wordt er in Apeldoorn gespeeld. Nederland organiseert het WK samen met Polen, waar tot en met de halve finales wordt gespeeld.

WK volleybal bij de NOS Nederland-Kameroen, de tweede wedstrijd van het WK, is zondagmiddag live te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app en op NPO 3. Vanaf 19.40 uur wordt er voorbeschouwd en om 20.00 uur begint de wedstrijd. Ook de groepswedstrijd Nederland-Italië (2 oktober) wordt live uitgezonden. Van de overige twee duels in de groepsfase (Nederland-Puerto Rico op 28 september en Nederland-België op 30 september) is een uitgebreide samenvatting te zien in het late sportjournaal.