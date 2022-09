Strukton-eignaar Sanderink verdacht van omkoping bij Saudisch megaproject

Zakenman Gerard Sanderink wordt samen met oud-directieleden van zijn bouwbedrijf Strukton verdacht van omkoping bij een project in Saudi-Arabië. Dat bevestigt de advocaat van Sanderink, nadat het Financieele Dagblad had bericht over een onderzoek van het Openbaar Ministerie.

Het onderzoek draait om een opdracht voor een groot metroproject in de Saudische hoofdstad Riyad, dat Sanderinks bouwbedrijf Strukton in 2013 als deel van een consortium kreeg. Het was de grootste order ooit voor Strukton.

FIOD-inval

In 2019 deed de FIOD een inval vanwege die deal. Tot vandaag was het onduidelijk waartoe die inval zou leiden, maar volgens het FD wordt Sanderink (74) verdacht van het "feitelijk leidinggeven aan ambtelijke omkoping" van een Saudische prins om de klus binnen te halen.

De inmiddels overleden prins zou het project van een miljard euro hebben gegund in ruil voor steekpenningen.

Nog geen dagvaarding

Sanderink en ook Strukton spreken via hun advocaat Paul Acda de verdenkingen met klem tegen. Acda benadrukt verder dat er nog geen sprake is van vervolging van Sanderink en dat het onduidelijk is of die vervolging er komt.

Hij laat weten dat er nog geen dagvaarding is verstuurd door het OM. "Voor zover mij bekend loopt er enkel een verdenking en onderzoek", zegt Acda.

Sanderink haalde de afgelopen jaren veelvuldig het nieuws door een slepende vete met zijn ex-geliefde en het rumoer rond zijn huidige partner Rian van Rijbroek, een zelfverklaard internetdeskundige.

Het leidde tot onrust bij de bedrijven van Sanderink. Zo is Sanderink ook eigenaar van IT-bedrijf Centric, een van de grootste IT-bedrijven van Nederland. In juni vertrok nog de hele directie bij dat bedrijf na een conflict met Sanderink.