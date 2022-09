Kustwacht redt twee Algerijnen op gestolen waterscooter op Noordzee

De Vlaamse publieke omroep VRT meldt dat de jetski werd gestolen in Bredene, in West-Vlaanderen. De waterscooter werd gestolen uit een afgesloten garage en was eigendom van de reddingsdienst in Bredene. De politie in die plaats kijkt "op een later tijdstip hoe we de jetski opnieuw tot in Bredene krijgen".