Publiek op de banken tijdens afscheid Federer, die meteen opmerkelijke bal slaat

Roger Federer is bezig aan zijn laatste wedstrijd als tennisprof. Samen met Rafael Nadal dubbelt hij de Laver Cup tegen Jack Sock en Frances Tiafoe.

De Zwitser kreeg een staande ovatie bij zijn entree in de O2-arena in Londen, waar hij met Team Europa tegen Team Wereld speelt. De 41-jarige Federer kwam in juli vorig jaar voor het laatst in actie. Zijn aanhoudende knieklachten waren ook de reden dat hij zijn pensioen aankondigde.

Onder luid gejuich begonnen Federer en Nadal met serveren. Federer toonde in de derde game al meteen zijn toverkunsten door de bal precies door een gat in het net te slaan. Door een break in de tiende game werd daarna de eerste set gewonnen (6-4).