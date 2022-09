Londen klapt tot diep in de nacht voor Federer, die het tennis vaarwel zegt

Zelfs zijn grote rivaal Rafael Nadal was tot tranen toe geroerd, nadat Roger Federer (41) zijn laatste bal had geslagen als tennisprof. De Zwitser nam afscheid te midden van zijn Europese collega's, na een wedstrijd in het dubbelspel van de Laver Cup. Nog een keer kon een uitzinnige menigte in de O2-arena in Londen de tennisgrootheid in actie zien. Na veertien maanden blessureleed perste Federer er samen met Nadal ruim twee uur toptennis uit tegen Jack Sock en Frances Tiafoe. En ze zagen bij vlagen de briljante Federer die twintig grandslamstoernooien won en 310 weken de nummer een van de wereld was. Ruim twee uur Federer in actie, dat was misschien wel veel meer dan ze van tevoren hadden gehoopt. Dat verzachtte ook de pijn van de nederlaag, na een dramatisch verlopen supertiebreak (6-4, 6-7, 9-11). Serveren voor de wedstrijd Federer mocht met een minibreak voorsprong (9-8) namelijk zelf voor de wedstrijd serveren, maar sloeg zijn eerste service uit. Daarna leverde hij zijn opslag in en kreeg hij na het wisselen van helft ook nog eens een onhoudbare return van Tiafoe om de oren. Het was topsport tot de laatste bal, waarbij ook op deze avond geen cadeautjes werden uitgedeeld uit respect voor de afzwaaiende Federer. En die staande ovatie kreeg hij toch wel, toen hij na afloop zijn emoties niet meer kon bedwingen.

Roger Federer en Rafael Nadal vieren een punt - ANP

De hele dag had het publiek in Londen toegeleefd naar deze wedstrijd, de dag waarop Federer na 25 jaar een punt zou zetten achter zijn carrière. Die hij graag nog even had willen verlengen, met nog een keer een deelname aan zijn favoriete Wimbledon. Het grastoernooi dat hij acht keer wist te winnen, vijf jaar geleden alweer voor het laatst. Uiteindelijk sloeg hij wel zijn laatste bal in Londen, maar vanwege chronische knieproblemen een klein jaar eerder dan gepland. Bal door het net Onder luid gejuich begonnen Federer en Nadal aan hun partij. Nadal, die een pauze gaat nemen maar speciaal voor deze gelegenheid nog even wachtte voordat hij zijn racket in de kast zou hangen. Federer toonde meteen zijn toverkunsten door de bal precies door een gat in het net te slaan. De eerste set werd door een break in de tiende game gewonnen. Hoewel de punten soms van ongekend hoog niveau waren, kwamen Sock en Tiafoe niet om te figureren in een Federer-show. Dat werd het uiteindelijk natuurlijk wel. Want nadat de pijn van deze nederlaag al snel was weggeslikt, werd er uitvoerig teruggeblikt op de loopbaan van misschien wel de meest inspirerende tennisser ooit.

Roger Federer feliciteert zijn Europese ploeggenoten na de eerste gewonnen partijen - ANP

Door de nederlaag in het dubbelspel werd de stand tussen Europa en Team World in de strijd om de Laver Cup op 2-2. De Noor Casper Ruud had tegen de Amerikaan Sock een supertiebreak nodig om te winnen (6-4, 5-7, 10-7), waarna de Griek Stefanos Tsitsipas geen enkel probleem kende met Diego Schwartzman uit Argentinië (6-2, 6-1). Andy Murray moest ondanks een gewonnen eerste set uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Alex de Minaur (7-5, 3-6, 7-10), waarna iedereen tot diep in de nacht bleef klappen voor Federer en de verspeelde voorsprong allang weer was vergeten. Federer wordt als een held onthaald tijdens zijn laatste trainingssessie: