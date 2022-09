Federers afscheid begint goed voor Europa: Ruud en Tsitsipas winnen

Op de dag waarop Roger Federer afscheid neemt als proftennisser, is zijn Europese team de dag alvast in stijl begonnen door in de Laver Cup een voorsprong te nemen op Team Wereld: 2-0.

De Noor Casper Ruud had tegen de Amerikaan Jack Sock een supertiebreak nodig om te winnen (6-4, 5-7, 10-7), waarna de Griek Stefanos Tsitsipas geen enkel probleem kende met Diego Schwartzman uit Argentinië (6-2, 6-1).

Opvallendste moment tijdens die eerste partijen was een klimaatactivist die zichzelf in brand stak op de baan. Aan het begin van de tweede set kwam ineens een man met een aansteker de baan op, waarna zijn arm en ook zelfs een plek op de baan vlamvatte. Het vuur werd echter snel gedoofd.

Federer en Nadal

Later op de avond speelt Andy Murray nog tegen Alex de Minaur, waarna de dag wordt afgesloten met Roger Federer. Samen met Rafael Nadal speelt de 41-jarige Zwitser de dubbel tegen Jack Sock en Frances Tiafoe.

Federer wordt als een held onthaald tijdens zijn laatste trainingssessie: