Rutte hamert bij VN op eensgezindheid tegen Rusland: 'Kies voor goede kant'

Premier Rutte heeft vrijdag bij zijn speech in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties gehamerd op eensgezind binnen de VN tegen Rusland. "Dit is het moment om aan de goede kant van de geschiedenis te staan", zei hij in de vergaderzaal in New York. Volgens Rutte voert de Russische president Poetin "een oorlog van agressie" in Oekraïne, die zich nog kan uitbreiden. "Hij zal niet stoppen bij Oekraïne als wij hem nu niet tegenhouden", zei Rutte. De premier veroordeelde het Russische oorlogsgeweld scherp:

Een fragment uit de VN-toespraak van minister-president Mark Rutte in New York. - NOS

Onvoorwaardelijke steun Te lang is volgens Rutte gedacht dat het "puur retoriek" was op de momenten dat Poetin het einde van de Sovjet-Unie omschreef als grootste geopolitieke catastrofe van de twintigste eeuw. "Maar achteraf reflecteert het een gevaarlijk wereldbeeld." Het is daarom cruciaal dat de internationale gemeenschap als één blok staat voor de grondbeginselen van de VN en tegen Rusland, zei de premier, waarbij Nederland "met zijn bondgenoten" Oekraïne in ieder geval onvoorwaardelijk zal blijven steunen. "Op welke manier dan ook, zo lang als nodig is."

Rutte is in New York met onder anderen minister Hoekstra en minister Schreinemacher (l) - Marieke de Vries | NOS