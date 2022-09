Depay, De Jong en Koopmeiners naar huis; Brobbey en Gravenberch sluiten aan bij Oranje

Memphis Depay, Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners hebben het trainingskamp van Oranje verlaten. De drie vielen donderdagavond tegen Polen geblesseerd uit. Depay viel aan het begin van de tweede helft met een bovenbeenblessure uit en Frenkie de Jong werd bij rust met eveneens klachten aan zijn bovenbeen vervangen. Koopmeiners verliet in Warschau na een botsing al vroeg het veld. De middenvelder van Atalanta hield daar een hersenschudding aan over. Bondscoach Louis van Gaal riep Brian Brobbey en Ryan Gravenberch op als vervangers. De aanvaller en de middenvelder zitten nu bij Jong Oranje in Leuven en melden zich zaterdagochtend bij de A-selectie. Voor Brobbey is het zijn debuut in de selectie.

Brian Brobbey bij Jong Oranje - ANP

Steven Berghuis viel tegen Polen in voor Koopmeiners en viel in de tweede helft weer uit met rugklachten. De linkspoot blijft vooralsnog wel bij de groep, maar verscheen vrijdagavond niet op het trainingsveld in Zeist. Klaassen mist als enige strafschop De overige invallers en de spelers die tegen Polen niet in actie kwamen, trainden wel mee. Ook Oranjedebutant Remko Pasveer gaf acte de présence. Ter afsluiting van de training werd er een partijspel gespeeld tussen het viertal Vincent Janssen, Matthijs de Ligt, Devyne Rensch en Kenneth Taylor in oranje hesje met afwisselend Jasper Cillessen en Andries Noppert op doel tegen Davy Klaassen, Wout Weghorst, Stefan de Vrij en Tyrell Malacia met keepers Pasveer en Mark Flekken. Marten de Roon had het neutrale witte hesje aan. Hoogtepunt van de partij was treffer buitenkant links van Malacia, becommentarieerd door een uitzinnige bondscoach. Met een 2-2 eindstand besloot Van Gaal dat strafschoppen moesten beslissen. Die gingen steeds raak, inclusief een bal in de kruising van Noppert, tot Klaasssen in de tweede ronde tegen Cillessen op de lat schoot. Taylor schoot daarop ondanks enige afleiding ("Kenneth, je veter zit los") koeltjes in de hoek. "Oranje boven", riep Van Gaal.