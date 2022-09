Serie aan dodelijke ongelukken: 'Controlesysteem bruine vloot is te los'

Een "point of no return" is bereikt. Dat zeggen de ouders van de omgekomen Tara Flinterman (12). Eind augustus was zij slachtoffer van het breken van de giek van een zeilschip. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeerde dat dit kwam door het rotten van het hout. Het is niet de eerste keer dat houtrot wordt gelinkt aan een dodelijk ongeval op deze historische schepen, ook wel bekend als de bruine vloot. Hoe kan dit soort ongelukken blijven gebeuren? "Houtrot benoemen als hoofdoorzaak is te makkelijk", zegt Paul van Ommen van de Vereniging voor Beroepschartervaart. De vraag is volgens hem hoe rottend hout onopgemerkt kan blijven. "Door slecht toezicht of een gebrek aan kennis? Het controlesysteem is te los." Houtrot vaker een probleem In de afgelopen zes jaar vielen er in totaal vijf doden door het breken van mast of giek. Van Ommen legt de hoofdverantwoordelijkheid bij de schipper. "Het verhaal begint met papieren die op orde zijn. Daarbij ontbreekt het sommige schippers aan kennis over de gevaren." Die gevaren zijn niet alleen voor schippers moeilijk in te schatten. "Zelfs voor ons als keurders is het soms lastig om houtrot te herkennen", zegt Robin Hoekstra van Bureau Scheepsvaartcertificering. "Het rotproces kan ook gebeuren van binnenuit." In deze video laten een mastenbouwer en een scheepskeurder zien hoe je houtrot herkent en opspoort:

Houtrot wordt de afgelopen jaren regelmatig gelinkt aan dodelijke ongelukken. Hoe herken je rot, en hoe wordt erop gecontroleerd? - NOS

Als gevolg van het recente ongeluk deed de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) onderzoek naar de status van de bruine vloot. Conclusie: bijna 15 procent van de 250 traditionele zeilschepen had ongeldige certificaten. Zonder deze certificaten mag een schip niet varen. Inmiddels heeft een deel de zaakjes wél weer op orde, maar 18 schepen nog altijd niet. De OVV kwam in 2017 al met een rapport waarin de problemen duidelijk werden. De kennis van schippers en onderhoudsmedewerkers was niet op peil, de keuringen laten te wensen over en het toezicht vanuit de ILT was niet betrouwbaar.

Dodelijke ongelukken op de bruine vloot: 21 augustus 2016: Drie Duitsers komen op zeilschip Amicitia om het leven door het afbreken van een mast.

20 maart 2019: Een medewerker van een scheepswerf verongelukt tijdens de voorbereiding op een keuring door het afbreken van een houten mast.

31 augustus 2022: op zeilschip Risico komt de 12-jarige Tara kom het leven door het afbreken van een giek.

27 mei 2022: een 79-jarige man overlijdt door het breken van een mast. Hier ging het niet om hout, maar om staal.