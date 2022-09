Steun voor Iraniërs: betogers in Den Haag verbranden hoofddoeken en knippen haar

Ook in Den Haag is gedemonstreerd naar aanleiding van de dood van de 22-jarige Iraanse Mahsa Amini. De vrouw stierf vorige week nadat ze in Teheran door de religieuze politie was opgepakt omdat ze haar hoofd niet had bedekt. Dat moet volgens de strikte kledingvoorschriften die Iran kent. Volgens ooggetuigen werd ze na haar arrestatie in een politiebusje mishandeld. Wereldwijd en in Iran klinken woedende reacties op de dood van Amini. Iraanse vrouwen verbranden hun hoofddoek en knippen hun haar af. In verschillende steden zijn grote protesten uitgebroken, waarbij ook anti-regeringsleuzen worden gescandeerd en onder meer "Dood aan de dictator" wordt geroepen, verwijzend naar ayatollah Khamenei. Ook bij het Tweede Kamergebouw in Den Haag klinkt onder meer "Dood aan Khamenei", "Weg met de dictatuur", "Weg, weg, moordenaar". Zo'n honderd betogers staan daar met Iraanse vlaggen en spandoeken. Net als bij de protesten in Iran knippen enkele vrouwen hun haar af, anderen verbranden hoofddoeken. Terwijl betogers in Den Haag opriepen tot de val van het Iraanse regime, liet een deel van de vrouwen de schaar in hun haar zetten:

