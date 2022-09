Windmolens Groningen krijgen zwarte wiek om botsing met vogels te voorkomen

Zeven windmolens in Groningen krijgen een zwarte wiek in de hoop dat vogels er minder vaak tegenaan vliegen, meldt RTV Noord. Het zou kunnen leiden tot 70 procent minder dode vogels, blijkt uit onderzoek.

In Noorwegen was een test met de zwarte wieken al succesvol. De provincie Groningen gaat nu een soortgelijke test doen in Windpark Eemshaven.

"We willen eerst kijken of het hier ook goed werkt, mede op advies van de Noorse onderzoekers. Daar zijn maar weinig vogels en maar een paar soorten. In de Eemshaven hebben we veel meer vogelsoorten, dit is een heel belangrijk trekpunt", zegt Allix Brenninkmeijer, waddenecoloog van de provincie.

Ander brein

Brenninkmeijer legt uit waarom vogels makkelijk tegen een wiek van een grote windmolen vliegen en wat het effect van een zwarte wiek is. "Vogels hebben een ander brein dan mensen, zij zien die ronddraaiende wieken als een soort vage vlek."

"Die vlek zetten ze in hun hersenen uit, waardoor ze er niet meer op letten. Dan worden ze geraakt. Als je een van de drie wieken een ander kleurtje geeft, wordt het vlekpatroon onderbroken en dan zien ze het opeens wel en letten ze er wel op."

Veertien kilo verf

Volgens Brenninkmeijer gaan er jaarlijks per windmolen in Nederland zo'n twintig vogels dood door ertegenaan te vliegen. "Maar er zijn ook twee molens aan de rand van het Wad die alleen al meer dan honderd slachtoffers per molen per jaar maken."

Vandaag gingen schilders de lucht in om een van de wieken zwart te verven. Op een wiek gaat ongeveer veertien kilo verf. Per molen zijn schilders drie dagen bezig.