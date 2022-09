Jongeren wereldwijd spijbelen voor klimaat, ook in overstroomd Pakistan

Waar de protesten op sommige plekken kleinschalig zijn, waren er in steden als Milaan en Berlijn meer dan 10.000 jongeren aanwezig. In Nederland betogen jongeren vanmiddag in Arnhem.

Tienduizenden jongeren zijn de straat op gegaan voor de protestactie Fridays for Future. Ze vragen aandacht voor het klimaat door te spijbelen. In onder andere Duitsland, Italië, Japan en India vulden de demonstrerende jongeren de straten.

Fridays for Future ontstond in 2018, toen klimaatactiviste Greta Thunberg begon met staken om klimaatsverandering onder de aandacht te brengen. De actie om op vrijdagen te spijbelen om het klimaat onder de aandacht te brengen werd overgenomen door jongeren over de hele wereld.

De protestacties van vandaag zijn bewust zes weken voor de de klimaatconferentie van Sharm-el-Sheikh gepland, waar landen die kwetsbaar zijn voor klimaatverandering willen aandringen op compensatie voor verwoestingen als gevolg van het veranderende klimaat. De 27ste editie van de klimaatconferentie van de Verenigde Naties wordt van 7 tot 18 november gehouden.

'Vandaag wij, morgen jullie'

Op sociale media delen jongeren hun aanwezigheid bij de demonstraties. Op foto's is te zie hoe ze zich op spandoeken uitspreken over het voorstel van de kwetsbare landen en zich zorgen maken over het gevaar van overstromingen.

Ook in Pakistan, dat momenteel getroffen is door heftige overstromingen, doen scholieren mee aan Fridays for Future. "Vandaag staat Pakistan op de voorgrond, morgen kan de klimaatverandering jou raken," schrijft de Pakistaanse tak van de jongerenbeweging.