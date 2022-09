Toezichthouder: energiebedrijven in de fout met tariefsverhoging

Energiebedrijven die hun tarieven per 1 oktober willen verhogen hebben dat veel te laat aangekondigd. Die bedrijven, waaronder Essent, Eneco en Greenchoice, moeten consumenten daar wettelijk 30 dagen vantevoren over informeren. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) krijgt vragen en klachten van consumenten, bevestigt de toezichthouder na berichtgeving van RTL Nieuws.

Volgens de toezichthouder mogen de energiebedrijven niet afwijken van de wettelijke regel, ook niet midden in een energiecrisis met forse prijsstijgingen. "Dit is de regelgeving zoals hij is", zegt woordvoerder Tjitte Mastenbroek. "Je moet als klant altijd de optie hebben om over te stappen naar een andere leverancier."

Via de website van de ACM kunnen klanten een klacht indienen bij hun energieleverancier als hun gewijzigde tarief eerder ingaat dan over 30 dagen. "Wij krijgen hierover berichten en wijzen hen erop dat die termijn geldt. Wij hebben een voorbeeldbrief die kan worden gebruikt om zo'n klacht in te dienen."

Onrustige markt

Essent kondigde dinsdag een prijsverhoging aan per 1 oktober. "Dat is het snelst dat we konden vanwege de onrustige markt", zegt de woordvoerder.

Essent is nu in gesprek met de ACM over de regels. "We proberen het echt zo laag mogelijk te houden, maar dat gaat niet meer", zegt het bedrijf over de tariefsverhoging. Wat het voor Essent betekent als klanten massaal bezwaar maken weet het bedrijf nog niet. "Dat zoeken we nog uit."

'Niet akkoord gaan'

Met de voorbeeldbrief maak je bezwaar tegen de tariefwijziging en vraag je de leverancier te bevestigen dat die 30 dagen na de aankondiging ingaat. Dat zou dus betekenen dat het hogere tarief op zijn vroegst in de derde week van oktober van kracht wordt.

Als de energiemaatschappij hier niet op reageert, of niet komt met een oplossing komt, kan een consument naar de onafhankelijke Geschillencommissie of naar de rechter stappen, aldus de ACM, die waakt over de concurrentieverhoudingen in Nederland.

Over verdere gevolgen voor de energiebedrijven kan de ACM niks zeggen. "Wij wijzen er gewoon op wat de consumentenregels zijn, daar moeten bedrijven zich aan houden. Als dat niet het geval is, hebben wij tips en adviezen. Telefonisch en dus online."

Paar weken respijt

"Heel erg opvallend", noemt een woordvoerder van de Consumentenbond de situatie. "Als die 30 dagen moeten worden gehanteerd zoals de ACM dat zegt, dan hebben een heleboel energieleveranciers wat uit te leggen."

Volgens de Consumentenbond is het voor consumenten goed nieuws dat ze bezwaar kunnen maken.

"Anderzijds, die 30 dagen bedenktijd is bedacht in normale dagen, met normale energieprijzen. Dan kon je die tijd gebruiken om over te stappen naar een goedkopere aanbieder en die is er nu niet. Maar het geeft je wel weer een paar weken respijt."

Prijzen mogen gewoon

De ACM zegt wel dat er met de prijsverhoging op zich niks mis is. De toezichthouder kan optreden bij wat het "onredelijk hoge vergoedingen" noemt, maar daar is nu geen sprake van, zegt de woordvoerder.

Als energiemaatschappijen hun prijzen verhogen, moeten ze dit melden aan de ACM. Die heeft vervolgens modellen om te berekenen of deze prijzen terecht zijn. "Er zit geen maximum aan het tarief dat ze mogen rekenen."