RIVM onderneemt geen verdere stappen tegen podcastduo

Het RIVM neemt geen juridische stappen tegen podcastmaskers Yves Gijrath en Erik de Vlieger. Het duo heeft gisteren zijn bewering teruggenomen dat Jaap van Dissel corrupt zou zijn en ze hebben allebei hun excuses aangeboden. Het RIVM zegt hiermee "voor deze keer" genoegen te nemen.

Gijrath en De Vlieger beschuldigden de voorzitter van het Outbreak Management Team (OMT) ervan dat hij 750.000 euro aan smeergeld had aangenomen van Stichting Open Nederland. Ze suggereerden dat Van Dissel het geld had gekregen om de samenleving langer gesloten te houden en schermden met een bankafschrift om dat te onderbouwen. Daar bleek een verkeerd rekeningnummer op te staan en bovendien stond er 'prof.' in de aanhef, terwijl banken nooit academische titels vermelden.

In een verklaring staat verder dat het RIVM het extra kwalijk vindt dat "de makers van de podcast deze verzinsels over Jaap van Dissel zonder enig eigen onderzoek hebben verspreid, terwijl zij wisten dat hij al geruime tijd het voorwerp is van ernstige, beschadigende, valse beschuldigingen". Dit zou nog steeds "grote gevolgen" hebben voor zijn veiligheid en privéleven.

Opheldering

De aantijgingen werden overgenomen door media en op sociale media. Het verhaal werd opgepikt door kanalen als Ongehoord Nederland en parlementariërs Wybren van Haga en Thierry Baudet vroegen opheldering. Het RIVM schrijft dat het hen zou "sieren als ook zij het fatsoen hebben afstand te nemen van deze uitlatingen".

In de podcast waar Gijrath en De Vlieger hun excuses aanbieden zegt Gijrath Van Dissel een brief te willen sturen. Verder zei hij een beroep te doen op iedereen om de woorden smeergeld of corruptie "niet in de mond te nemen" en daar afstand van te nemen. "Dat spijt mij ten zeerste dat dit is gebeurd."

Het RIVM wil verder geen commentaar geven.