Russen snel gemobiliseerd, 'mogelijk ook zonder militaire ervaring'

In heel Rusland is de mobilisatie voor de oorlog in Oekraïne in volle gang. Op beelden is te zien dat families huilend afscheid nemen van hun vaders en echtgenoten, die vervolgens in bussen worden weggereden. President Poetin kondigde woensdag een 'gedeeltelijke mobilisatie' aan. Defensieminister Sjojgoe zei dat dat ging om 300.000 reservisten.

De vraag is nu hoe gedeeltelijk die mobilisatie is, en wie er precies moeten gaan vechten. Volgens de onafhankelijke krant Novaja Gazeta gaat het om veel hogere aantallen. De krant bracht naar buiten dat in het decreet van Poetin een geheime paragraaf zit. Volgens een anonieme bron uit presidentiële kringen staat daarin dat er tot een miljoen Russen gerekruteerd mogen worden. Het Kremlin noemt dat "leugens" en ontkent het.

Kort na Poetins toespraak werd het rekruteren in hoog tempo in gang gezet. "Het is opvallend hoe snel het gaat. In het hele land is de mobilisatie al gaande", ziet Laura Starink, als Ruslanddeskundige verbonden aan kennisplatform Raam op Rusland.

De avond na de toespraak kwamen video's naar buiten van mannen die uit hun dorp werden opgehaald. Dit gebeurde vooral in noodtempo in afgelegen, oostelijke regio's als Jakoetië en Boerjatië, waar veel etnische minderheden wonen.

Russen zijn verdeeld over de mobilisatie, en sommigen geven openlijk kritiek: