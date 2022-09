Kabinet wil aanpak witwassen verfijnen

Het kabinet wil bij de aanpak van witwassen het toezicht op notarissen, advocaten en aanbieders van cryptodiensten verbeteren. Tegelijk moet het voor individuele bedrijven met een hoog witwasrisico juist makkelijker worden om een bankrekening te openen.

De ministers Kaag van Financiën en Yesilgöz van Justitie en Veiligheid schrijven aan de Tweede Kamer dat er al allerlei regels zijn om het witwassen van grote sommen geld via schimmige constructies tegen te gaan en dat "de basis op orde is". Uitgangspunt is dat bedrijven in het financieel-economisch verkeer hun klanten goed kennen, dat ze weten met wie ze zaken doen en dat ze voorkomen dat ze worden gebruikt door criminelen.

Klantenonderzoek

Het gaat daarbij onder meer om banken. Ook voor niet-financiële instellingen, zoals notarissen, advocaten en crypto-aanbieders, zijn er verplichtingen, maar die wil het kabinet aanscherpen. Ook zij zullen voortaan een klantenonderzoek moeten doen. "De aanpak van witwassen staat bij dit kabinet hoog op de prioriteitenlijst", benadrukken de ministers.

Het kabinet erkent dat de strenge regels ook onbedoelde gevolgen kunnen hebben. Zo krijgen mensen vaak met hoge financiële drempels te maken, alleen maar omdat ze in een bepaalde sector werken. Ze kunnen dan bijvoorbeeld geen bankrekening openen. Voorbeelden daarvan zijn sekswerkers en autohandelaren. Kaag en Yesilgöz willen dat de focus wordt verplaatst van een hele sector naar een individuele afweging.