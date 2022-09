WK-speler kan in Qatar straks eigen data direct met app opvragen

Wereldvoetbalbond FIFA maakte vrijdag bekend dat de app tot stand is gekomen in samenwerking met de internationale spelersvakbond FIFPro. Uit interviews en surveys met voetballers concludeerde FIFPro dat spelers grote interesse hebben in hun statistieken en makkelijk toegang willen hebben tot die informatie.

Splijtende passes

Een team van data-analisten houdt middels trackingsystemen in de speelstadions in Qatar onder meer cijfers bij over druk zetten, splijtende passes en bewegingen op het veld. Dat wordt gelinkt aan specifieke momenten in de wedstrijd, die dan door een speler direct terug kunnen worden gekeken.

"Voor de eerste keer op een WK krijgen niet alleen de participerende landen maar ook alle spelers na een duel direct toegang tot hun eigen performance data en gerelateerde videoclips", licht Johannes Holzmüller, directeur Technologie en Innovatie bij de voetbalfederatie, toe.

De app werd eerder getest tijdens de Arab Cup 2021.