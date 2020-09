Nederlander vluchtte voor bosbranden VS: 'Ik laadde mijn paarden in en ben gaan rijden'

De hevige bosbranden in het westen van de VS zijn te zien op lucht- en satellietbeelden:

Verhuizen wil Leon niet. "Ik weet natuurlijk niet hoe ik me voel als ik weer thuis ben. Maar net als iedereen hier, moet ik accepteren dat je niet alles onder controle kunt hebben. Dat is verankerd in de mensen hier."

De laatste jaren wordt het weer steeds droger en extremer. Evenals de meningen over de oorzaak van de branden, zegt Leon. "Er zijn twee kampen: het ene kamp beweert dat het komt door klimaatverandering, het andere kamp zegt dat we de bossen niet goed onderhouden. Beide kampen schreeuwen tegen elkaar en er is veel desinformatie. Het is natuurlijk altijd makkelijker om de schuld bij een ander te leggen."

Natuurbranden zijn geen onbekend fenomeen in het westen van de VS. Maar niet eerder moest hij ook echt huis en haard achterlaten. "2020 is sowieso een moeilijk jaar, mijn vrouw overleed een maand geleden. Ik heb haar as meegenomen", vertelt Leon geëmotioneerd. Hij ruikt de bosbranden: "Vanmorgen lag er voor het eerst dauw op de trailer, dat is een goed teken. Dan wordt het minder droog."

En dat weet Leon nog steeds niet. Maandag kreeg hij, net als alle 2500 inwoners van zijn dorp Estacada, een bericht van de overheid. Alarmfase 'ready', dat wil zeggen dat je je klaar moet maken voor evacuatie. Fase twee, 'set', werd overgeslagen en op woensdag luidde het advies: 'go'. "Ik heb het geluk dat ik een grote paardentrailer heb waarin ik ook kan slapen. Ik heb mijn paarden en honden meegenomen en ben gaan rijden. Nu kampeer ik op een stuk grond, een uur verderop in de staat Washington."

In Oregon kregen 500.000 mensen het bevel te evacueren of zich daarop voor te bereiden, dat is zo'n 10 procent van de bevolking in deze staat. Ook de Nederlandse Leon, opgegroeid in Venlo en al 17 jaar woonachtig in Oregon, moest halsoverkop vertrekken. "Het was een shock. Je neemt belangrijke spullen mee en dingen die hier snel gestolen worden, zoals vuurwapens. En je denkt: moet ik mijn winterjas meenemen? Je weet tenslotte niet hoelang het gaat duren."

Natuurbranden in de Verenigde Staten hebben complete dorpen verwoest in de staten Oregon en Californië. Het vuur in het westen van Amerika heeft aan zeker 31 mensen het leven gekost, velen worden nog vermist. We spraken met twee ooggetuigen met Nederlandse roots.

Zeker 20.000 brandweermensen en vrijwilligers werken op verschillende plaatsen om de branden te blussen. Jordan Emerson is een van hen, hij bestrijdt als brandweerman de vuurzeeën. "Dit soort natuurbranden kennen jullie in Nederland niet", zegt Jordan wiens moeder uit Noordwijk komt.

Hij woont in Chico, twee uur rijden van San Francisco in de staat Californië. "Het vuur komt niet bij mijn huis, omdat er geen bos te bekennen is in een cirkel van 16 kilometer. Ik hoef niet te evacueren."

Hij kent de verwoestingen van vuur als geen ander. Vorig jaar werkte hij als brandweerman toen het stadje Paradise volledig afbrandde. "Dat geluid van zo'n groot vuur is heel luid en beangstigend." Door zijn werk weet hij hoe vuur zich beweegt. "De wind is allesbepalend. Een natuurbrand stopt pas als er geen brandstof meer is."

En dat is volgens Emerson precies de reden waarom het nu misgaat. "Tien jaar geleden kenden we in de VS nog gecontroleerde branden, nu zijn die onderworpen aan strikte maatregelen. Door slechte luchtkwaliteit wordt dit verboden, hierdoor is het bos overal overwoekerd. Als het dan droog is en de bliksem slaat in, dan gaat het mis."

Hij pleit voor bosvrije-stroken, waardoor het vuur zich niet kan verplaatsen. "Het vuur stopt door land of water. Zonder die natuurlijke barrières stopt het vuur pas in een dorp of stad. En dat zie je nu gebeuren."

Door de bosbranden kleurt de lucht boven San Francisco oranje: