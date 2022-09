Vier uur wachten op de boot van en naar Texel door storing

Door een storing op een van de veerboten moeten mensen uren wachten op een boot van en naar Texel. Vanmiddag liep de wachttijd zowel op Texel als in Den Helder op naar vier uur.

Door de storing vaart er maar één boot, waardoor er dit weekend geen extra afvaarten mogelijk zijn, schrijft NH Nieuws. Het is niet duidelijk of de wachttijden het hele weekend zo lang blijven. Vrijdag is meestal een drukke dag voor de veerboten.

De storing begon vorig weekend al en de oorzaak is volgens exploitant TESO nog altijd niet duidelijk. Het zal dit weekend niet meer lukken om het probleem op te lossen.

Aansluiten in de rij

"Hoe spijtig het ook is, ze moeten aansluiten in de rij. We verwachten dat de hoogste piek op Texel voorbij is. In Den Helder weten we het nog niet", aldus TESO.

De Texelse Courant meldt dat er vanochtend op het eiland al een lange file stond als gevolg van de storing.