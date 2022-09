Vanavond op tv: 'Referenda' in Rusland • Problemen bij de bruine vloot

Russische 'referenda' in Oekraïne

In vier bezette regio's in Oekraïne vinden de komende dagen 'referenda' plaats over aansluiting bij Rusland. Van een geloofwaardige, eerlijke en vrije stembusgang is geen sprake, maar president Poetin zal de 'uitslag' waarschijnlijk gebruiken om de bezette delen van Loegansk, Donetsk, Zaporizja en Cherson te annexeren.

De vrees is bovendien dat zodra de gebieden 'Russisch' zijn, Poetin een Oekraïense aanval op deze regio's kan gebruiken als legitimering voor een tegenreactie met nucleaire wapens. We bespreken de scenario's met verschillende deskundigen. Te gast in de studio is oud-NAVO-baas Jaap de Hoop Scheffer.