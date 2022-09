Vos gaat in Australië voor tiende WK-medaille: 'Hoop op een heel mooie dag'

"Ik ben hier om een mooi kampioenschap te rijden, we gaan er met z'n allen alles aan doen om die wereldtitel binnen te slepen", spreekt Vos in het teambelang.

Komende nacht is Vos (35) opnieuw een van de favorieten voor de titel die ze in haar carrière al drie keer wist te behalen, voor het laatst in 2013. Al spreekt ze in Australië niet over haar eigen ambities, maar over het doel van de Nederlandse ploeg als geheel.

Ze stond zestien jaar geleden al in de regenboogtrui op het podium van de wereldkampioenschappen wielrennen. Negentien jaar was Marianne Vos toen ze in Salzburg verrassend wereldkampioene op de weg werd.

Vos: "We weten allemaal hoe lastig dat is. Het enige dat ik in de voorbereiding kan doen is me zo goed mogelijk voorbereiden en proberen in absolute topvorm te zijn. Ik voel me goed, dus ik heb er ook heel veel zin in."

Drie keer goud, zes keer zilver

Bij negen van de veertien wereldkampioenschappen die ze reed, stond Vos op het podium, als winnaar of als nummer twee. Een jaar geleden pakte Vos in het Belgische Leuven het zilver achter de Italiaanse Elisa Balsamo, die haar in de sprint verschalkte.