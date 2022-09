Miljarden aan belastingverlagingen Groot-Brittannië, vooral rijksten profiteren

"Er zijn te veel obstakels voor bedrijven", zei minister Kwarteng bij de presentatie van zijn 'mini-begroting' in het Lagerhuis. "We hebben een nieuwe aanpak nodig, gericht op groei."

Truss zet onvervalst in op deze 'trickle-downeconomie', het idee dat als rijkeren meer geld hebben, iedereen door hun uitgaven profiteert. Het kabinet redeneert bijvoorbeeld dat door de overdrachtsbelasting te schrappen voor huizen onder de 250.000 pond, huizenbezitters meer zullen uitgeven aan een likje verf of een nieuwe keuken.

Met enige vertraging door de rouwperiode voor koningin Elizabeth maakt het kabinet nu bekend wat het wil gaan doen. Het valt op dat er gekozen is vooral hogere inkomensgroepen te helpen: de hoogste belastingschijf van 45 procent voor inkomens boven de 150.000 pond verdwijnt, een bonusplafond voor bankiers wordt geschrapt en vooral rijkeren houden meer geld over nu een verhoging van de sociale lasten niet doorgaat. Deze groep profiteert met zelfs het meest van de stop op energiekosten.

Economisch herstel was het belangrijkste dossier dat Truss wachtte toen ze begin deze maand partijgenoot Johnson opvolgde. Kosten van levensonderhoud en energie zijn enorm gestegen, de inflatie schiet door de 10 procent. In verschillende sectoren uitten Britten door stakingen hun onvrede.

De plannen kosten de regering-Truss miljarden, zowel in uitgaven als misgelopen inkomsten: 45 miljard pond door de belastingverlagingen bijvoorbeeld en 60 miljard voor een prijsplafond op energiekosten. Maar de kersverse premier is ervan overtuigd dat het geld kan worden terugverdiend als de economie erdoor aantrekt.

VK-correspondent Arjen van der Horst:

"Truss' voorganger Boris Johnson was moeilijk in een economisch hokje te plaatsen. Hij was voorstander van belastingverlaging en deregulering, maar ook van hogere uitgaven en nivellering door meer geld te steken in het verarmde midden en noorden van Engeland (levelling-up).

Bij Truss is de economische koers kraakhelder: dit zijn allemaal maatregelen waar vooral de allerrijksten van profiteren. Maar Truss heeft aangegeven dat ze daar geen moeite mee heeft. Truss vindt dat haar voorgangers zich te veel op welvaartverdeling hebben geconcentreerd; zij wil liever de economie als geheel laten groeien."