Frits van Eerd treedt tijdelijk terug als directeur van Jumbo

Frits van Eerd treedt tijdelijk terug als algemeen directeur van Jumbo. Hij werd vorige week opgepakt als verdachte in een witwasaffaire. Vorig weekend is hij vrijgelaten, maar hij blijft verdachte.

Van Eerd zou hebben besloten om zich terug te trekken in overleg met zijn familie en de raad van commissarissen. "Dit is in het belang van Jumbo en maakt het ook mogelijk voor Frits om zich volledig te concentreren op zijn persoonlijke situatie", schrijft het bedrijf in een persbericht. "De familie Van Eerd, de raad van commissarissen en het directieteam respecteren dit moedige besluit en zeggen hem alle steun toe in de komende periode."

Eerder zei het bedrijf al dat het een heftige periode was voor iedereen en dat het binnenkort met meer informatie zou komen. Op korte termijn verwacht het bedrijf meer te kunnen vertellen over de verdere aansturing van Jumbo.

Negen mensen vastgehouden

De witwaszaak kwam vorige week aan het licht, toen de politie en de FIOD invallen deden in woningen in Noord-Brabant en Drenthe. Er werd ook een inval gedaan bij de woning van Van Eerd in Heeswijk-Dinther.

Negen mensen werden aangehouden. De hoofdverdachte is een 58-jarige man uit de gemeente Aa en Hunze, in Drenthe.