Doden en gewonden bij explosie moskee in Kabul

In de Afghaanse hoofdstad Kabul is vanmiddag een luide explosie geweest voor de Wazir Akbar Khan Moskee. Het zou om een magnetische bom gaan, volgens Afghaanse media. De Italiaanse hulporganisatie Emergency meldt dat er veertien slachtoffers zijn binnengebracht bij hun chirurgisch centrum in Kabul. Vier van hen waren al overleden bij aankomst.

De afgelopen tijd zijn er vaker dodelijke aanslagen gepleegd in moskeeën tijdens het vrijdagmiddaggebed. Een aantal van die aanslagen werd opgeëist door terreurbeweging Islamitische Staat. Over de aanslag van vandaag is nog geen motief of dader bekend.