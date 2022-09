Skiff-zilver Veldhuis op WK roeien; elf Nederlandse boten bemachtigen finaleplaats

Skiffeuse Martine Veldhuis heeft bij de WK roeien in Tsjechië zilver gegrepen op het niet-olympische onderdeel lichte skiff. De titel ging naar de Roemeense Ionela Cozmiuc. De Nederlandse ploeg roeit tot dusver een sterk WK in Racice: Nederlandse boten bemachtigden in nog tien andere disciplines een finaleplaats. In de lichte skiff-finale opende Jackie Kiddle het bal en sloeg een behoorlijk gat, maar Veldhuis en Cozmiuc lieten de Nieuw-Zeelandse niet te ver uitlopen. Bij Kiddle ging na 1.500 meter langzaam het licht uit. Veldhuis en de Roemeense gingen vervolgens erop en erover. Cozmiuc sprintte daarna bij Veldhuis weg.

Martine Veldhuis vlak na de finish in de finale lichte skiff - EPA

Veldhuis pakte bij de EK in het Poolse Poznan goud en was dit jaar in München goed voor brons. Cozmiuc won eerder ook al goud op de WK van 2017 in het Amerikaanse Sarasota en in 2018 in het Bulgaarse Plovdiv. Elf van twaalf boten in finale De Nederlandse roeiploeg is op dreef bij de WK roeien in Tsjechië. Elf van de twaalf boten verzekerden zich van een finaleplek. De eerste finales worden vrijdagmiddag geroeid. Skiffeurs en regerend Europees kampioenen Melvin Twellaar en Karolien Florijn behaalden vrijdag op overtuigende wijze hun finaleplaats. Ze waren de snelsten in hun halve finale.

Karolien Florijn - ANP