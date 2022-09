Roeiploeg op dreef bij WK in Tsjechië: elf boten bemachtigen finaleplaats

Twellaar won zijn halve finale in de eenmansboot met ruim twee seconden voorsprong op de Noor Kjetil Borch en ook Florijn was de beste in haar halve finale, met een voorsprong van eveneens ruim twee seconden, op de Australische Tara Rigney.

Naast Florijn en Twellaar wonnen ook Roos de Jong en Laila Youssifou (dubbeltwee) hun halve finale. Bij de mannen bemachtigde de Holland Acht via de herkansing een plek in de finale.

Overige boten

Op donderdag verzekerden zes Nederlandse boten zich al van de eindstrijd. De acht bij de vrouwen deed dat al op dinsdag. De enige boot die de finale niet haalde in Tsjechië was de twee-zonder-stuurman.

Zondag is de slotdag van de WK roeien.