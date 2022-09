OM eist werkstraffen en voorwaardelijke celstraffen tegen protestboeren

Op beelden is te zien dat de demonstranten stro in een politieauto gooiden:

Het boerenprotest op 28 juni bij het huis van Van der Wal, naar aanleiding van de stikstofplannen, eindigde in rellen. De demonstranten braken door een politieafzetting heen, waarna agenten het protest verlieten om zichzelf in veiligheid te brengen. Ook leegden de protesterende boeren een giertank in de buurt van de woning van de minister.

In de rechtszaal in Zutphen staat een deel van de boeren en sympathisanten terecht die betrokken waren bij het uit de hand gelopen protest bij het huis van minister van der Wal voor Stikstof. In totaal staan er nu elf voor de rechter. Het Openbaar Ministerie, dat de actie ziet als een "doelbewuste poging tot intimidatie", eist werkstraffen en voorwaardelijke celstraffen tegen hen.

De verdachten uitten vandaag in de rechtszaal opnieuw hun frustratie over de stikstofplannen. "Zij maakt onze toekomst kapot", zei de 24-jarige Melvin M. uit Bathmen over minister Van der Wal. Wel gaf een andere verdachte, de 40-jarige Wilco W. uit Holten, toe dat het protest uit de hand was gelopen. "Toen de hakselaar begon te blazen, ging de knop om", zei hij. Een derde verdachte, de 20-jarige Rens H., zei dat hij niet was gegaan als hij had geweten dat het zo heftig zou worden.

Volgens advocaat Maurice Stassen heeft de overheid het idee "dat een goed geoliede machine achter deze protesten zit", maar dat is volgens hem niet aan de orde. Verschillende verdachten lieten weten dat zij de strafeis hoog vinden. "Het was nooit de intentie om iemand te bedreigen", zei een van hen. Een andere verdachte had het gevoel terecht te staan "voor de hele groep".

Een derde persoon zei dat het proces hem zwaar was gevallen. "Je zit in een cellencomplex en als je even mag luchten, praat je met andere mensen die daar zitten. Dat zijn echt zware jongens. Dan denk ik: worden we daarmee vergeleken? Dat valt me echt zwaar."

'Onwijs goed'

Van der Wal noemde het vanochtend "onwijs goed" dat het Openbaar Ministerie er zo bovenop zit. "Het was superheftig en ik vind het terecht dat ze zich bij de rechter mogen verantwoorden. Maar dan is het ook aan de rechter om te oordelen." Van de elf verdachten is er één minderjarig. Waarschijnlijk doet de rechter aan het einde van de middag uitspraak in alle zaken.