Britse auteur en Booker Prize-winnaar Hilary Mantel (70) overleden

De Britse auteur Hilary Mantel is overleden. Ze is plotseling gestorven op 70-jarige leeftijd, heeft haar uitgever bekendgemaakt.

Haar eerste roman verscheen in 1985. Maar haar literaire doorbraak kwam in 2009, met de historische roman Wolf Hall over de opkomst van Thomas Cromwell als machtigste persoon aan het hof van Hendrik VIII van Engeland. Voor die roman kreeg ze de prestigieuze Man Booker Prize.

In 2012 won ze nogmaals de Man Booker Prize, voor Het boek Henry. Die roman was het tweede deel in de Cromwell-trilogie. Het laatste deel, De spiegel en het licht, verscheen in 2020.

Mantel was de eerste Brit en de eerste vrouw die de Booker Prize twee keer won.