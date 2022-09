Strafzaak tegen vader en zoon rond fraude poppodium Waterfront komt ten einde

De strafzaak tegen de vader en zoon die verdacht worden van miljoenenoplichting bij poppodium Waterfront in Rotterdam komt waarschijnlijk snel ten einde. De zaak tegen de vader vervalt omdat hij is overleden, tegen de zoon is onvoldoende bewijs. Het Openbaar Ministerie pleit voor vrijspraak.

De gemeente Rotterdam werd tot 2016 voor circa acht miljoen euro opgelicht in de affaire. Het pand aan de Boompjeskade werd vanaf 2010 verhuurd voor feesten en concerten. Maar de huurder stopte na een paar maanden met het betalen van de huur, omdat het pand niet geschikt zou zijn voor horeca.

De gemeente trok daarop veel geld uit om het poppodium te laten verbouwen. Het werk werd uitgevoerd door de vader van de huurder. Er werd voor miljoenen aan rekeningen ingediend. Daarbij werd flink gefraudeerd. Sommige klussen werden dubbel gefactureerd en andere verbouwingen werden helemaal niet uitgevoerd.

Ze hielden dit volgens regionale omroep Rijnmond vier jaar lang vol tot een ambtenaar de fraude ontdekte. Twee ambtenaren werden ontslagen en een wethouder moest opstappen.

Turkije

De vader overleed in december 2020 in Turkije aan de gevolgen van corona. Hij vertrok naar dat land toen de fraude aan het licht was gekomen. Als hij nog had geleefd, had het OM naar eigen zeggen een forse straf geëist omdat hij "op een schaamteloze manier de gemeente en de belasting heeft opgelicht en de miljoenen waarschijnlijk in zijn buitenlandse zakken terecht zijn gekomen", zei de officier van justitie.

Volgens het OM moet de zoon van de fraude geweten hebben. "Hij kreeg veel geld van zijn vader op zijn rekening gestort", aldus de officier. Toch pleit justitie voor vrijspraak omdat het onderzoek "onvoldoende wettig en overtuigend bewijs" heeft opgeleverd dat de zoon betrokken was bij het oplichten van de gemeente en het wegsluizen van het geld.

Over twee weken beslist de rechtbank of ze meegaat in vrijspraak van de zoon. Of de gemeente Rotterdam ooit nog de miljoenen terug zal zien, is onduidelijk. Het Openbaar Ministerie weet niet waar het geld is gebleven.