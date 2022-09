Terugkoopoptie laat Jong Oranje-spits Zirkzee dromen: 'Bayern blijft mijn club'

Is er iemand met de tip voor een fijn appartement in Bologna? Meld je dan bij Jong Oranje-spits Joshua Zirkzee. Hij zit al drie weken in een AirBnB en zoekt nog naar zijn eigen plekje. "Ik ben gesetteld in het team, maar zoek nog een goede plek om te slapen." Het is altijd even wennen, even aftasten voor een voetballer na een transfer. Een nieuwe club in een nieuw land betekent ook een nieuw leven. Wanneer de nationale selecties voor het eerst in een nieuw seizoen samenkomen, is dat dan ook een gespreksonderwerp. Zirkzee, een van de routiniers bij Jong Oranje, heeft net een hoofdstuk van zijn voetballeven afgesloten. Voor goed, lijkt het. Bologna maakt 8,5 miljoen euro over naar Bayern München voor de 21-jarige aanvaller, die vijf jaar bij de Duitse topclub onder contract stond. "Ik vond het toch wel moeilijk om Bayern te verlaten", erkent Zirkzee. "Ik bedoel: ik ben daar toch groot geworden. Als 16-jarige ben ik daar gekomen. Dus het was wel even zo van: wow, ik ga echt weg. Een raar gevoel."

Jong Oranje start oefencampagne EK 2023 Het elftal van Erwin van de Looi oefent vanavond in Leuven tegen Jong België (aftrap 18.30 uur). Op dinsdag is Jong Roemenië de tegenstander in Cluj. Volgend jaar zomer speelt Jong Oranje het EK in Roemenië en Georgië.

Hoewel hij zijn wedstrijden vooral in de jeugd en in het tweede elftal van Bayern speelt, maakt Zirkzee mooie dingen mee in Beieren. Hij debuteert op zijn achttiende in het eerste en scoort in zeventien duels uiteindelijk vier keer. Hij wint in Duitsland zo'n beetje alle prijzen die er te winnen zijn en zit bij de selectie die in 2020 de Champions League-finale wint van Paris Saint-Germain in een vanwege het coronavirus leeg stadion. Maar echt uitzicht op een basisplaats komt er nooit. Wereldtoppers voor zich En da's ook niet zo gek, met een kanon als Robert Lewandowski (die dat jaar topscorer wordt in de Bundesliga, de nationale beker en de Champions League) voor zich in de spits. Na diens vertrek komt met Sadio Mané van Liverpool de volgende wereldtopper naar Bayern. Voor het talent Zirkzee, die eerder werd verhuurd aan Parma en Anderlecht, is het duidelijk: "Mijn tijd om te gaan was gekomen." Voor zijn loopbaan is het beter om naar een andere club te gaan met meer uitzicht op een vaste basisplaats.

Met Robert Lewandowski op de training van Bayern - ANP

Hoewel Ajax en PSV als volgende clubs worden genoemd in de media, wordt dat nooit concreet. Een terugkeer naar België, waar hij met 15 goals en 8 assists in 32 competitieduels indruk maakt, is wel een optie. Maar de voormalig jeugdspeler van ADO Den Haag en Feyenoord kiest voor een terugkeer naar Italië, waar de Schiedammer opnieuw kennismaakt met Jerdy Schouten, de middenvelder uit Hellevoetsluis. "Vroeger bij ADO in de jeugd zat ik met hem samen in een busje naar de club." Eenmalig Oranje-international Schouten, die onlangs na interesse van andere clubs een sterk verbeterd contract tot 2026 tekende, is een grote meneer bij Bologna. "Hij heeft wel een stem in de kleedkamer, ja", vertelt Zirkzee. "En Jerdy spreekt vloeiend Italiaans, dus hij helpt me met het vertalen van zinnen die ik nog niet helemaal begrijp." Speelminuten vallen tegen Eerlijk is eerlijk: het is tot nu toe nog niet het seizoen waar ze bij Bologna op hadden gehoopt. Het elftal heeft na zeven duels pas één keer gewonnen en staat zestiende.

Als speler van Bologna in de Serie A - Pro Shots

Ook persoonlijk kent Zirkzee geen sterke start, met slechts twee invalbeurten in de Serie A. "Het is nog niet helemaal hoe ik het had gepland", geeft hij toe. Trainer Sinisa Mihajlovic, die kampt met acute leukemie, wordt ontslagen en vervangen door voormalig FC Barcelona-speler Thiago Motta. "Hij heeft een andere visie en ik moet nog zien of dat voor mij goed is." In tegenstelling tot zijn voorganger speelt Motta met één in plaats van twee spitsen voorin. "Hij kiest ervoor om met Marko Arnautovic (ex-FC Twente) te spelen. Ik hoop in de toekomst meer minuten te krijgen."

Thiago Motta, de nieuwe trainer van Zirkzee bij Bologna - Pro Shots