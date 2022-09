Dodental schipbreuk migranten voor Syrische kust stijgt naar 71

Het dodental van de scheepsramp met een migrantenboot voor de kust van Syrië is opgelopen naar 71, heeft een Libanese minister bekendgemaakt. Het schip was vertrokken uit Libanon en had voornamelijk Libanezen aan boord.

De boot zonk twee dagen geleden in de Middellandse Zee ter hoogte van de Syrische havenstad Tartous, bevestigde de gouverneur van de gelijknamige provincie vanochtend. Hij hield het dodental toen nog op zestig, maar zei erbij dat er op het water nog steeds naar lichamen wordt gezocht.

Zo'n twintig opvarenden zijn levend uit zee gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Overlevenden van de scheepsramp spreken van 120 tot 150 mensen aan boord, onder wie ook mensen uit Syrië en de Palestijnse gebieden. Ze probeerden Europa te bereiken om een beter leven op te bouwen.

Het is nog onduidelijk waardoor het schip zonk.