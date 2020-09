Bedreigd przewalskipaard gekloond uit 'bevroren dierentuin'

Een Amerikaanse dierentuin is erin geslaagd een przewalskipaard te klonen uit genetisch materiaal dat al 40 jaar lang ingevroren was. Volgens de wetenschappers kan dit een belangrijke innovatie zijn in fokprogramma's: het nieuwe veulentje betekent meer genetische diversiteit voor zijn bedreigde soort.

De hengst kwam op 6 augustus ter wereld bij een paardenkloonbedrijf in Texas. Het genetische materiaal dat in 1980 van een soortgenoot was afgenomen, was daar in een donoreicel gestopt. Die eicel werd vervolgens bij een gewone merrie ingebracht, waarna het uitgroeide tot het veulen.

Het is volgens het kloonbedrijf de eerste keer dat een przewalskipaard is gekloond. Ook is het pas de de tweede bedreigde diersoort waar bij dat gebeurt: in 2003 had de banteng, een wild rund, de primeur.

Het veulentje is Kurt genoemd, naar een van de oprichters van de Frozen Zoo van San Diego. In die diepgevroren dierentuin zijn 10.000 genetische monsters van duizend verschillende diersoorten opgeslagen. Daaronder zijn bedreigde diersoorten als przewalski's, reuzenpanda's en het jachtluipaard, en ook een uitgestorven vogelsoort, de po'ouli.