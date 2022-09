Ruim 45 miljard dollar aan fraude met uitkeringen in VS tijdens pandemie

In de Verenigde Staten hebben oplichters tijdens de coronapandemie voor meer dan 45 miljard dollar aan verzekeringsfraude gepleegd. Zij ontvingen illegaal werkloosheidsuitkeringen onder meer door burgerservicenummers van overleden mensen te gebruiken. Dat meldt de Amerikaanse federale toezichthouder.

De criminelen gebruikten volgens The Washington Post meer dan 205.000 persoonsnummers van overleden mensen. Ook dienden criminelen werkloosheidsclaims in meerdere staten in, waardoor zij uit meer dan één staat geld kregen.

De regering-Trump voerde het hulpprogramma in 2020 in, met als doel om huishoudens te steunen die door de coronapandemie werkloos waren geraakt. In de eerste vijf maanden van de pandemie maakten ruim 57 miljoen gezinnen gebruik van de regeling, waarmee zij wekelijks een uitkering ontvingen. Maar al snel bleek dat ook criminelen het gemunt hadden op het programma.

De toezichthouder dacht aanvankelijk dat er fraude was gepleegd voor ongeveer 16 miljard dollar, maar liet onlangs weten dat het waarschijnlijk om een hoger bedrag ging. Ook nu waarschuwt de toezichthouder dat mogelijk nog niet alle fraude in beeld is, en dat het bedrag dus opnieuw hoger kan uitvallen.