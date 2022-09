Jeugdig Oranje opent WK volleybal: 'Selinger minder prettig voor oudere speelsters'

Een WK in eigen land: menig sporter droomt ervan. Toch besloten meerdere Nederlandse volleybalsters juist in het jaar van het wereldkampioenschap, dat vrijdagavond in het Gelredome begint met de wedstrijd Nederland-Kenia (vanaf 19.30 uur live te zien bij de NOS), zich niet meer beschikbaar te stellen voor Oranje. En dat waren niet de minsten: Robin de Kruijf en Yvon Beliën, maar ook Maret Grothues. Zij was jarenlang aanvoerder van Oranje. Lonneke Slöetjes stopte al een jaar eerder en is nu een van de toernooidirecteuren. "Heel jammer voor het Nederlands team en voor het WK", vindt Vera Koenen, oud-international en tegenwoordig trainster. Ze trainde onder andere Sliedrecht Sport, waarmee ze twee keer de landstitel, vier keer de Supercup en twee keer de nationale beker won. Donderdag werden alle WK-teams op fraaie wijze gepresenteerd in Apeldoorn.

Daags voor de start van het WK volleybal, dat in Nederland en Polen plaatsvindt, worden de teams gepresenteerd in Apeldoorn. - NOS

De 55-jarige Koenen weet dat iedere speelster haar eigen redenen heeft om niet meer voor Oranje uit te komen. "Beliën is bijvoorbeeld lang geblesseerd geweest en kwam uiteindelijk tot de conclusie dat het fysiek te zwaar was. En De Kruijf, een van de beste middens van de wereld, speelt bij een topclub waar het programma overvol is." Twijfels over werkwijze Selinger "Toch ontkom ik ook niet aan het idee dat deze bondscoach (Avital Selinger, red.) voor de oudere speelsters minder prettig is om mee te werken", gaat Koenen verder. "Avital is heel erg van het inslijpen van de basistechnieken. Ik zou dat zelf nooit doen. Bijvoorbeeld Laura Dijkema, die al twaalf jaar in het Nederlands team speelt en boven de dertig is, is al jarenlang bezig met haar techniek. Daar zou ik niet meer aankomen." Spelverdeelster Dijkema besprak dat onderwerp ook in de podcast Over de Top, die ze samen met De Kruijf, Grothues en Myrthe Schoot maakt. Daarin vertelde ze onder meer dat ze onder Selinger weer met twee benen op de grond moet staan als ze de bal speelt, terwijl ze jarenlang met één been mocht afzetten.

Avital Selinger kreeg in het jaar van het WK in Nederland te maken met ervaren speelsters, zoals Robin de Kruijf en Yvon Beliën, die zich niet meer beschikbaar stellen voor Oranje. 14.27.20-14.30.05 - NOS

Grothues liet in de podcast weten geen voorstander te zijn van techniektrainingen. "Nu nog urenlang bovenhands en onderhands spelen, liever niet. Ik ga mijn techniek niet meer aanpassen." Twijfels Maar dat was voor de 34-jarige Grothues niet de belangrijkste reden het Nederlands team vaarwel te zeggen. "De twijfels begonnen al tijdens het EK van vorig jaar. Toen ging ik me realiseren dat ik, als ik nog verder zou gaan, vooral als reserve of af en toe een rondje in het achterveld ingezet zou gaan worden. En ik kwam tot de conclusie dat ik daar niet meer gelukkig van word." Dat het WK dit jaar in eigen land gespeeld wordt, maakte de beslissing wel net iets lastiger. "Het WK in Nederland is natuurlijk supergaaf. Als het in Japan of Brazilië was geweest, had ik al eerder de knoop doorgehakt." Toch liet ze begin augustus Selinger weten niet verder te willen bij het Nederlands team en ook nu het WK op het punt van beginnen staat, heeft Grothues daar nog geen spijt van. "Dat toont wel aan dat het dus een goede beslissing is geweest."

Maret Grothues in het Nederlands team - ANP

Na veertien jaar had Grothues, die op clubniveau in Griekenland actief is, dus weer een vrije zomer. "Dat is heel goed bevallen." "Ik heb veel familie gezien en spontane dingen kunnen doen, zoals met vriendinnen naar een terras." En ze hoeft zich ook tijdens het WK niet te vervelen. Samen met De Kruijf gaat ze WK-specials van hun podcast maken. "Het is eigenlijk wel heel relaxed om het van buitenaf te volgen. Normaal gesproken ben je toch altijd wel gestresst voor een groot toernooi, nu kan je gewoon even checken wanneer ze moeten spelen en dan voor de tv gaan zitten." Bekijk in onderstaande carrousel de WK-selectie van Oranje:

Hoe ver Oranje gaat komen op het WK, vindt zowel Grothues als Koenen lastig te voorspellen. "De groepsfase is al pittig", zegt Koenen. "Maar als je daar doorheen komt, kan er van alles gebeuren." "Op het WK moet het team goed op elkaar ingespeeld zijn", aldus Koenen, die vooral doelt op het gemis van het duo De Kruijf/Beliën op de middenpositie. "Ervaring op die positie is essentieel. Als De Kruijf en Beliën er wel zouden zijn, zou het een geoliede machine zijn." Groeien in het toernooi "Voor de nieuwe lichting speelsters is een toernooi spelen een nieuwe ervaring. Er komt veel op ze af, er is veel media-aandacht. Ik hoop dat ze in het toernooi groeien", besluit Koenen. "Ik ben heel benieuwd", aldus Grothues. "Het team is een mix van ervaring en talent. Ik denk dat ze de kwartfinales sowieso halen en dan kan alles gebeuren. Het is denk ik goed dat het toernooi in Nederland is. Het publiek kan een grote rol spelen in het naar je hand zetten van wedstrijden. En als ze de finale halen, zou dat echt werelds zijn."