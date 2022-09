Amerikaans vliegdekschip voor het eerst in bijna vijf jaar in Zuid-Korea

In de haven van Busan in Zuid-Korea is voor het eerst in ruim vier jaar een Amerikaans vliegdekschip aangemeerd. Het nucleair aangedreven schip USS Ronald Reagan sluit zich aan bij Zuid-Koreaanse militaire trainingen. De gezamenlijke trainingen zijn een vorm van machtsvertoon na toenemende nucleaire bedreigingen van Noord-Korea.

Eerder deze maand liet Noord-Korea een nieuwe kernwapenwet ingaan. Door de wet valt er niet meer met het land te onderhandelen over het bezit van kernwapens. Ook kan het land een preventieve nucleaire aanval automatisch uitvoeren bij bedreiging. Dit jaar deed Noord-Korea een recordaantal rakettesten.

Schuld van corona-uitbraak

Noord-Korea gaf eerder dit jaar Zuid-Korea de schuld van de corona-uitbraak in het land. Activisten gebruiken ballonnen om pamfletten tegen het dictatoriale regime over de zwaarbeveiligde grens van het land te sturen. Noord-Korea zei dat Zuid-Korea corona in deze ballonnen verspreidde. Hierdoor verslechterden de banden nog meer.

De laatste keer dat er in de regio gezamenlijke militaire trainingen plaatsvonden, was in 2017. In Zuid-Korea zijn 28.500 Amerikaanse troepen gestationeerd om bescherming te bieden tegen mogelijke aanvallen van Noord-Korea.

Zo kwam het vliegdekschip de haven binnen: