Latifi weg bij Williams, Formule 1-contract De Vries weer stap dichterbij

Formule 1-coureur Nicholas Latifi vertrekt na dit seizoen bij Williams. De Canadees rijdt sinds 2020 bij de Britse renstal, maar wist in drie seizoenen geen onuitwisbare indruk achter te laten.

Het contract van Latifi (27) liep door tot het einde van dit seizoen en wordt niet verlengd. Een zevende plaats bij de GP van Hongarije in 2021 is zijn beste klassering.

"Hoewel we niet hebben kunnen neerzetten waar we op hadden gehoopt, is het een geweldig reis geweest", zegt Latifi. "Het pakken van mijn eerste punten in Hongarije is een moment dat ik nooit zal vergeten. Met speciale herinneringen ga ik beginnen aan een nieuw hoofdstuk van mijn carrière."

De Vries aast op Formule 1-zitje

De opengevallen vacature bij Williams zou kunnen worden ingevuld door de Nederlandse reserverijder Nyck de Vries, die twee weken geleden al de zieke Alexander Albon verving tijdens de Grand Prix van Italië.

De Vries greep de kans die hij op het laatste moment kreeg met beide handen aan en wist knap als negende te eindigen. Het leverde hem twee WK-punten op, terwijl Latifi er in de eerste vijftien races van het seizoen niet in was geslaagd om in de punten te finishen.

