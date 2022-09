24 jaar cel voor man die groep vrouwen aanviel in China

Een Chinese man heeft 24 jaar cel gekregen na een vechtpartij met een groepje vrouwen in de stad Tangshan. Behalve voor de vechtpartij werd Chen Jizhi ook bestraft voor lidmaatschap van een criminele organisatie en andere misdaden. Vijf anderen werden ook gestraft, onder anderen iemand die een slachtoffer dat de politie wilde bellen bedreigde. Op videobeelden van het gevecht is te zien hoe Chen in een restaurant een vrouw benaderde en zijn hand op haar rug legde. Toen zij de avances afwees, sloeg hij haar uit het niets vol in het gezicht. Daarna ontstond een grote vechtpartij tussen de vrouw en haar vriendinnen en kameraden van Chen, waarbij werd geschopt, geslagen en gegooid met glaswerk. Bij de worsteling raakten twee van de vrouwen gewond. Een van hen kwam hard op haar rug terecht toen ze over een stoel werd geduwd, een ander werd aan haar haren het restaurant uit gesleept. Ze moesten dagenlang in het ziekenhuis worden behandeld. Op beelden van bewakingscamera's is te zien hoe snel het uit de hand liep:

De Chinese politie heeft dit weekend negen mannen opgepakt die worden verdacht van het mishandelen van meerdere vrouwen in een barbecuerestaurant in het noordoosten van China. Dit incident wakkert de discussie over geweld tegen vrouwen in China weer aan. - NOS