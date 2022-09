Westerscheldetunnel tolvrij in 2025: ‘Zeeuws-Vlaanderen meer verbonden met rest van Zeeland’

De Tweede Kamer stemde vannacht unaniem voor het eerder tolvrij maken van de Westerscheldetunnel. In 2025 moet de tunnel tolvrij zijn voor personenvervoer.

Gedeputeerde Harry van der Maas is blij met de aangenomen motie. "We zijn nog nooit zo dicht bij een tolvrije Westerscheldetunnel geweest. Dit kan eigenlijk niet meer fout gaan. Het is een prachtig resultaat van een jarenlange lobby die we gevoerd hebben", zegt hij tegen Omroep Zeeland.

Petra de Boevere van stichting Zeeland Tolvrij is gematigd positief. "De vlag hangt bij ons een beetje uit. We hebben in ieder geval al wat jaren gewonnen, maar de tunnel zou voor iedereen tolvrij moeten zijn." De Boevere doelt daarmee op het feit dat de tunnel voorlopig alleen voor personenauto's tolvrij wordt. "Als je de economie wil aanjagen, kun je vrachtverkeer niet laten betalen."

Volgens Van der Maas is daar een reden voor. "We moeten eerst de effecten in kaart brengen. Een tolvrije tunnel zal een aanzuigend effect hebben. Er zal meer verkeer komen en dat heeft effect op de wegen en de luchtkwaliteit."

Gelijkwaardiger

De Boevere ziet ook de positieve effecten van een tolvrije Westerscheldetunnel voor de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen. "Ik denk dat we ons gelijkwaardiger gaan voelen. We zijn nu erg gericht op België. Ik denk dat we ons meer verbonden gaan voelen met de rest van Zeeland. Ik ga die tolpoortjes in ieder geval niet missen."

Voor het tolvrij maken van de tunnel moet de provincie extra geld bijleggen. Van der Maas is het daar niet mee eens. "Wij hebben al twintig jaar onze bijdrage geleverd door tol te betalen. Ik denk dat de Zeeuwen al genoeg hebben geïnvesteerd in de tunnel."

Er is al jaren gesteggel over het wel of niet tolvrij maken van de tunnel. Lange tijd werd ervan uitgegaan dat de Westerscheldetunnel pas in 2032 tolvrij zou zijn, maar uit onderzoek in 2016 bleek dat dat ook vervroegd zou kunnen worden naar 2027. In 2020 verwierp de Tweede Kamer echter het voorstel om de tol te schrappen als compensatie voor het mislopen van de marinierskazerne.

Tarieven

De SGP vindt dat een tolvrije tunnel in 2025 te lang op zich laat wachten. "Eerder dan 2025 moet kunnen. Wanneer het langer duurt, wil de SGP snel een nieuw tarievenbeleid vaststellen met lagere tarieven in de tussentijd", schrijft Statenlid Harold van de Velde op Twitter.

Een personenauto moet nu 5 euro betalen per passage. Veelgebruikers betalen 2,50 euro per keer dat ze de tolpoortjes passeren.