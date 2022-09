Rellende supporters van TOP Oss krijgen stadionverbod van een jaar

Supporters van TOP Oss die afgelopen zaterdag zijn aangehouden na de rellen in Den Bosch krijgen een stadionverbod van een jaar, meldt Omroep Brabant. Vijf van hen mogen van het Openbaar Ministerie ook drie maanden niet in de buurt van het stadion komen.

FC Den Bosch won zaterdag met 4-1 van TOP Oss. Na afloop van de derby in stadion De Vliert gingen supporters met elkaar op de vuist. Ze gooiden met fakkels en stenen naar de politie. Meerdere stewards en agenten raakten gewond, één beveiliger raakte zwaargewond.

Geweldsexplosie

TOP Oss, de gemeente en de politie reageerden gisteren op de gebeurtenissen. "We kijken met afschuw terug op de geweldsexplosie waarvan met name stewards en vrijwilligers het slachtoffer zijn geworden."

Politie en het Openbaar Ministerie zijn nog bezig met een strafrechtelijk onderzoek naar de ongeregeldheden. De daders kunnen naast stadion- en verbiedsgeboden forse straffen tegemoet zien. "Geweld rond voetbalwedstrijden tolereren we niet. Daar treden we gezamenlijk, maar ieder in zijn eigen rol, keihard tegen op", schrijft de club in het statement.

De ongeregeldheden na afloop van de wedstrijd.