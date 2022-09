Vrachtwagenchauffeur dodelijk ongeluk Nieuw-Beijerland had cocaïne in zijn bloed

De Spaanse vrachtwagenchauffeur die eind vorige maand inreed op een groep mensen in Nieuw-Beijerland had cocaïne in zijn bloed. Dat heeft het Openbaar Ministerie gisteren gezegd tijdens een zitting van het gerechtshof in Den Haag. Volgens het gerechtshof Den Haag is er "een aanwijzing geconstateerd voor de aanwezigheid van een concentratie cocaïne en een omzettingsproduct in het bloed van de verdachte".

Gisteren diende het hoger beroep dat het OM had ingesteld tegen de beslissing van de rechtbank Rotterdam om de Spanjaard voorlopig vrij te laten. De advocaat-generaal betoogde dat dat besluit moest worden teruggedraaid, vanwege het cocaïnegebruik van de 45-jarige trucker en omdat hij geldproblemen heeft.

Verder is het hof bang dat de man gezien zijn financiële situatie opnieuw een voertuig gaat besturen en zo weer een ongeluk zou kunnen veroorzaken.

Op vrije voeten

Toch besloot het hof dat hij, onder voorwaarden, op vrije voeten mag blijven. De man moet aan alles rondom deze zaak meewerken en moet verschijnen op de inhoudelijke zitting van zijn strafzaak. Ook mag hij geen motorvoertuigen besturen en moet hij aan het OM in Spanje en Nederland laten weten als hij verhuist. Daartegen heeft het OM zich niet verzet.

Bij het ongeval eind vorige maand bij de Zuid-Hollandse plaats kwamen zeven mensen om het leven. Ook raakten er mensen zwaargewond. De vrachtwagenchauffeur wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval met dodelijk en zwaar lichamelijk letsel.