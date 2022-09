Tientallen verdachten opgepakt voor natuurbranden Frankrijk

De politie in Frankrijk heeft de afgelopen maanden 48 mensen aangehouden voor betrokkenheid bij de enorme bosbranden die het land deze zomer teisterden. In totaal brandde 650 vierkante kilometer natuur af, een record sinds het begin van de satellietmetingen in 2006. Vooral het zuidwestelijke departement rond Bordeaux, de Gironde, werd zwaar getroffen.

Een politiewoordvoerder zegt tegen het Franse persbureau AFP dat twaalf verdachten al zijn veroordeeld voor hun rol bij het ontstaan van de branden. De hoogste uitgedeelde straf was twee jaar cel. Nog eens zeker twaalf mensen zitten nog in voorarrest. Opmerkelijk is dat er onder de verdachten ook brandweermensen zijn.

Volgens de woordvoerder komen de verdachten uit alle lagen van de bevolking. "Jongeren, gepensioneerden, minderjarigen. Voornamelijk mannen." Sommigen hebben psychische stoornissen. Of er ook pyromanen tussen zitten, mensen die dwangmatig brandstichten, wordt onderzocht.

De politie probeert bij elke bosbrand te achterhalen waar die is ontstaan. Dat gebeurt onder meer met dronebeelden. Op die manier kunnen agenten verdachten op het spoor komen. Zo kon een man worden aangehouden door een gevonden sigarettenpeuk. Van een ander werd zijn auto herkend door een ooggetuige.

