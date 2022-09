Spaanse voetbalsters eisen vertrek bondscoach, maar de bond houdt vast aan Vilda

De speelsters zouden ongelukkig zijn over de omgang met blessures, de sfeer in de kleedkamer en Vilda's selectiebeleid en trainingen. De bond geeft geen gehoor aan de oproep om hem te ontslaan en steunt de bondscoach juist.

"De RFEF staat niet toe dat de speelsters de continuïteit van de bondscoach en zijn begeleidingsstaf in twijfel trekken, aangezien het nemen van die beslissingen niet tot hun bevoegdheden behoort", zo luidt de verklaring. "Dit soort acties zijn verre van voorbeeldig en vallen buiten de waarden van voetbal en sport."

Herhaling van zetten

Het is niet de eerste keer dat Spaanse speelsters in opstand komen. In 2015 werd Ignacio Quereda, destijds 27 jaar bondscoach van Spanje en de voorganger van Vilda, ook al verzocht om ontslag te nemen. Aan die oproep wel toen wel gehoor gegeven.

Vilda nam het stokje toen over en onder zijn leiding waren de kwartfinales bij het afgelopen EK het eindstation; de latere kampioen Engeland was te sterk.