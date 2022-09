Van Vleuten kan ondanks breuk in elleboog starten bij WK op de weg

Voordat de KNWU naar buiten bracht dat Van Vleuten gaat rijden, maakten we onderstaande reportage over de laatste trainingsdag.

Vrijdag stapte Van Vleuten opnieuw op de fiets om met een deel van de Nederlandse selectie te trainen. "Het ging op zich best goed, ze heeft een paar keer kunnen staan", zei bondscoach Loes Gunnewijk. "Dat is positief."

Van Vleuten liep de breuk woensdag op bij een val tijdens de gemengde ploegentijdrit. Een dag later kon ze alweer trainen op de fiets, maar staan op de pedalen ging nog niet. "Zeker op zo'n parcours moet je dat wel kunnen", zei Van Vleuten donderdag.

Annemiek van Vleuten kan ondanks het breukje in haar elleboog komende nacht van start gaan bij de WK op de weg. Dat heeft wielerbond KNWU vrijdagmiddag bekendgemaakt.

Ook na een tweede trainingsrondje met een breuk in haar elleboog is het nog onzeker of Annemiek van Vleuten zaterdag mee kan doen aan de wegwedstrijd op de WK wielrennen. - NOS