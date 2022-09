Schiphol betaalt maatschappijen 350 euro per geannuleerde reiziger

Om de drukte op de luchthaven te beperken betaalt Schiphol luchtvaartmaatschappijen tijdelijk 350 euro per geannuleerde reiziger. Onder meer de Volkskrant en De Telegraaf schrijven daar vandaag over.

Het is een maatregel voor de komende dagen, volgens een woordvoerder van de luchthaven bedoeld om luchtvaartmaatschappijen "te bewegen" om het aantal passagiers te verminderen. De maatregel loopt vooruit op de nieuwe passagiersbeperking die de luchthaven vorige week aankondigde.

Toen bleek dat het aantal vertrekkende passagiers in september en oktober nog verder omlaag moet dan eerder was gezegd. De uitwerking van die nieuwste passagiersgrens is nog niet af. De slotcoördinator is daarover in overleg met luchtvaartmaatschappijen. Maar nu moet het aantal passagiers al omlaag, zegt Schiphol. Om de tijd tot de uitwerking te overbruggen betalen ze luchtvaartmaatschappijen nu om uit eigen beweging passagiers te schrappen.

Wanneer de uitwerking af is stopt ook de betaling van 350 euro, zegt Schiphol. Dat overleg van de slotcoördinator duurt ongeveer twee weken, zegt de luchthaven. Tot die tijd geldt deze maatregel.

De brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen, Barin, noemt het een kortetermijnoplossing die de oorzaak niet aanpakt. "Een pleister op een bloedende wond", zegt voorzitter Marnix Fruitema. De luchtvaartmaatschappijen hoopt dat er zo snel mogelijk een structurele oplossing wordt gevonden.

Noodmaatregel

Volgens Joost van Doesburg van vakbond FNV gaat deze maatregel de beveiligers op de luchthaven helpen. "De werkdruk moet omlaag, fors omlaag", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Die is maandenlang veel te hoog geweest, daarom lopen er ook steeds meer beveiligers weg." Je kunt aan twee knoppen draaien om de werkdruk te verlagen, zegt Van Doesburg: meer beveiligers of minder passagiers. "En nu kiezen ze voor de noodmaatregel om met veel geld het aantal reizigers en het aantal vluchten te verlagen."

De zomerbonus voor beveiligers is afgelopen en volgens vakbond FNV vertrekken daardoor veel beveiligers weer, waardoor de problemen van begin deze zomer terugkeren.

Zomerbonus

Van Doesburg zegt dat het doorzetten van die zomerbonus misschien wel goedkoper was geweest dan deze oplossing. "Dan hadden ze weer op een juist niveau aan beveiligers gezeten, dan hadden er waarschijnlijk ook geen extra vluchten geschrapt hoeven te worden. Maar ze hebben ervoor gekozen om die toch af te schaffen, met alle gevolgen van dien de laatste weken."

Schiphol zegt in reactie dat de luchthaven bezig is met structurele oplossingen om de arbeidsvoorwaarden en - omstandigheden te verbeteren. Deze maatregel is daarnaast nodig om het aantal reizigers omlaag te brengen, zegt Schiphol.

Vakbond FNV wacht op structurele oplossingen om de personeelsproblemen op te lossen, zegt Van Doesburg, zoals een hoger loon, vaste banen en roosters waar beveiligers hun leven omheen kunnen plannen.